Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Radu Cu putin inaintea implinirii a patru ani de la tragedia din Clubul Colectiv, cutitul neglijentei, al nepriceperii și superficialitatii autoritatilor a fost aspru rasucit in rana nevindecata și nevindecabila. In special a rudelor victimelor și a supravietuitorilor acelei nefaste intamplari.…

- Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma unui accident petrecut luni, pe DN 19, intre Satu Mare si Carei, circulatia rutiera in zona fiind blocata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul…

- In perioada 7 – 20 septembrie a.c., in județul Suceava s-a desfașurat campania de informare și prevenire „10 pentru Siguranța”, de catre instituțiile care au competența in domeniu, respectiv Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența, Agenția Naționala…

- Miercuri dimineata, elevi de la Colegiul Tehnic Resita, Colegiul Economic al Banatului Montan si Colegiul National Traian Lalescu au participat, pe rand, la o actiune desfasurata in colaborare cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timisoara, Institutia Prefectului…

- Polițiștii vor merge in școlile din toata țara pentru o campanie de prevenire, alaturi de colegii lor jandarmi, polițiști de frontiera ori pompieri. Campania "10 (zece) pentru siguranta" este derulata la nivel național o data cu inceperea școlii iar 1.500 de unitați de invațamant vor fi vizitate de…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a demarat la nivel national campania "10 (zece) pentru siguranta", in cadrul careia angajati ai institutiei vor merge in circa 1.500 de unitati de invatamant pentru a aborda teme legate de siguranta elevilor, a declarat duminica purtatorul de cuvant al MAI, Georgian…

- Campania de informare ”10 pentru siguranta”, cu privire la pericole la care se pot expune elevii, a fost lansata, duminica, in contextul inceperii anului scolar. In urmatoarele doua saptamani se vor organiza actiuni preventive in locuri intens circulate din intreaga tara, dar si in peste 1.500 de…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor iniția, chiar la inceputul anului școlar, o campanie in școli pentru a-i avertiza pe copii cu privire la traficul de droguri și de ființe umane."Duminica, 8 septembrie a.c., va invitam sa participați la lansarea Campaniei ”10 pentru Siguranța”…