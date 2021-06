Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre parintii angajati care lucreaza de acasa nu ar dori sa se mai intoarca la birou si spun ca au reusit sa se adapteze situatiei, se arata intr-un sondaj publicat miercuri de compania de recrutare BestJobs.

- Primarul comunei Prundu Bargaului, Doru Crișan a anunțat ca a solicitat demararea unei anchete administrative la Unitatea Medico-Sociala din Prundu Bargaului. Este vorba despre caminul de batrani din Susenii Bargaului, unde 4 angajați au fost reținuți. Doru Crișan, primarul comunei Prundu Bargaului…

- Agenția Naționale de Imbunatațiri Funciare Filiala Galați a dat afara 18 salariați, pe motiv ca aceștia cumulau pensia cu salariul, informeaza Digi 24 . Filiala Teritoriala de Imbunatațiri Funciare Galați a aflat in urma unui control al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) faptul ca cei 18 salariați…

- Bancile americane vor pierde 200.000 de locuri de munca, sau 10% din angajați, in urmatorul deceniu, in incercarea de a crește profitabilitatea și a face fața schimbarii comportamentului clienților,...

- 40 de angajați sunt necesari la Primaria Beclean. „In curand se scot la concurs – in doua etape – posturile de munca pentru Societatea de Transport Public Urban Beclean”, a anunțat primarul Nicolae Moldovan. In prima etapa va fi necesar doar jumatate din personal. Asta pentru a se putea pune la punct…

- Industria de morarit si panificatie se confrunta cu un deficit al fortei de munca de peste 10%, in conditiile in care in acest domeniu lucreaza in jur de 60.000 de oameni, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu, informeaza…

- Consiliul orașului Halle, landul Saxonia-Anhalt, Germania, a decis joi, 8 aprilie, cu 34 voturi pentru și 13 voturi contra, suspendarea primarul Bernd Wiegand, 64 de ani, acuzat ca s-a vaccinat peste rand, in ianuarie, scrie Bild.Wiegand, doctor in Drept, a primit in ianuarie o doza de vaccin, desi…

- # De unde ați luat, din punct de vedere financiar și al patrimoniului, Asociația Comunelor din Argeș și unde ați dus-o? – Am luat-o cu foarte puțini bani, iar la ora actuala avem 8 miliarde lei vechi in cont, adica aproape 200.000 de euro, cu care vrem sa ne cumparam un spațiu in Pitești, la […]