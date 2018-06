Poveste tristă, virală pe internet: Fa-ti timp, mami, să mă auzi!

In graba, in mare graba, abia reusesc sa imi salut parintii, sa verific ca totul e ok cu ei: tata te mai doare piciorul?, mama ai fost la dentist azi? dar cu radiografia aceea cum este?. Si tot asa. Ma simt vinovata – si astazi – ca nu am timp nici sa iau loc un… [citeste mai departe]