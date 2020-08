Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua cazuri de imbolnavire cu COVID-19 au fost confirmate la personal din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al institutiei, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres.Este vorba despre doi angajati din cadrul Detasamentului…

- Un focar de coronavirus a fost depistat intr-un centru comercial din Prahova. Mai mulți angajați de pe același raion au fost testați pozitiv cu Covid-19, iar reprezentații magazinului au luat masurile necesare pentru a evita raspandirea virusului.

- "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca doi angajati din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe au fost confirmati in cursul zilei de 23 iulie cu infectia cu COVID-19", a transmis institutia, printr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca, din dispozitia conducerii…

- E alerta la TAROM, dupa ce compania a reluat parțial zborurile sistate in perioada starii de urgența. Doi angajati ai Tarom a fost testati pozitiv cu coronavirus. Un angajat al transportatorului aerian Tarom a fost testat marti, 14 iulie, pozitiv pentru infectarea cu virusul SARS-COV-2, a anuntat…

- Ambii subofiteri sunt de la Detasamentul de pompieri Vaslui. La nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inaltldquo; al Judetului Vaslui sunt doi subofiteri diagnosticati pozitiv SARS Cov 2 COVID 19 , asimptomatici.Ambii subofiteri sunt de la Detasamentul de pompieri Vaslui. Primul…

- Mai multe gospodarii din 7 localitati au fost inundate de ploile torentiale care au cazut in cursul noptii de joi spre vineri, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa. Pompierii au intervenit in municipiul Piatra-Neamt pentru a scoate apa din 3…

- Alti opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz.Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” Buzau inregistreaza, miercuri, primul caz de infectare cu coronavirus in randul personalului angajat. Este vorba despre un barbat care nu lucreaza in structurile operative. De asemenea, au mai fost confirmate patru cazuri de imbolnavire…