O informație a facut valva ieri in municipiul Ploiești și in mod special printre parinții ai caror micuți sunt lasați in grija angajaților din creșele aflate in subordinea Centrului Creșe! Șefa acestei instituții subordonate municipalitații ploieștene și alte patru persoane au fost retinute de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, intr-un dosar in care sunt acuzate de delapidare, dare și luare de mita. Mai exact, pentru furt din hrana și obiectele necesare igienei copiilor din creșe! In afara celor cinci persoane reținute, in cercul suspecților se mai afla și alți 11 angajați…