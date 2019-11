Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași a reclamat spitalul de 29 de ori in ultimul an, dar este angajatul cu cele mai puține ore lucrate. Femeia a pontat doar 26 de zile de munca de la inceputul anului.

- Ies la iveala tot mai multe detalii din culisele scandalului de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Principalul personaj care a stat in spatele revoltei angajaților și anchetelor realizate la institutul ieșean s-a dovedit a fi unul dintre angajații cu cele mai puține ore lucrate. Deși a pontat…

- Conflictul izbucnit in urma cu mai mulți ani in sanul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași continua sa persiste. In prim-plan se afla doua asistente medicale, Lola Mitrica și Mirela Popeanu. Colegii susțin ca, de ani de zile, incearca sa obțina funcții-cheie in spital, prin metode incredibile.…

- Concursul pentru ocuparea a 93 de posturi pentru asistenti medicali si infirmieri de la Institutul de Psihiatrie „Socola", la care s-au inscris cateva sute de candidati, a fost suspendat saptamana trecuta, pe 20 septembrie, din mai multe motive decat sustineau la inceput reprezentantii spitalului. Intr-o…

- Trei angajate ale Institutului de Psihiatrie „Socola" din Iasi au solicitat ieri, in scris, catre conducerea unitatii medicale sa poata participa ca observatori neutri la concursul de angajare pentru 93 de posturi de asistenti si infirmieri. Proba scrisa a concursului are loc marti dimineata, 17 septembrie,…

- O cladire din Spitalul de Psihiatrie de la Socola, Iași, va fi evacuata, dupa ce negocierile cu actualii proprietari au negociat. Pavilionul a fost caștigat in 2016 de urmașii familiei boierești Winkler, care au lasat pana acum spitalul sa foloseasca spațiul. Insa, acum bolnavii și medicii urmeaza sa…

- Luni, barbatul a fost dus la Institutul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, unde medicii au decis sa inceapa tratamentul medicamentos specific pentru aceste tipuri de muscaturi. „Un pacient a fost adus de la Institutul de Psihiatrie la noi, in cursul zilei de luni, dupa ce ar fi fost…

- Un barbat internat la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iasi sustine ca a fost muscat de un sobolan chiar in curtea spitalului. Acesta s-a prezentat la camera de garda a unitatii medicale duminica seara, 11 august, cu o rana la un picior, spunand ca aceasta a fost provocata de rozatoare.