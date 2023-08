Angajate ale Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Constanta, trimise in judecata

Stiri pe aceeasi tema

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Azi, 16 august 2023, la Curtea de Apel Constanta…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Triunalul Timiș au finalizat ancheta in cazul barbatului din localitatea Dragoiești, care și-a injunghiat concubina, și au dispus trimiterea acestuia in judecata, in stare de arest preventiv, pentru tentativa de omor. „Procurori din cadrul Parchetului…

- Seful Politiei Caracal si alti trei politisti au fost trimisi in judecata de catre procurorii Curtii de Apel Craiova, in dosarul Alexandrei Macesanu, tanara ucisa de Gheoghe Dinca, in urma cu 4 ani. Polițiștii sunt acuzati de abuz in serviciu, pentru modul in care au intervenit dupa disparitia Alexandrei…

- Patru politisti din judetul Olt au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova pentru abuz in serviciu, fiind acuzati ca au tergiversat dispunerea masurilor corespunzatoare in cazul disparitiei minorei Alexandra Macesanu, in urma cu patru ani. Procurorii sustin…

- Patru politisti din judetul Olt au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova pentru abuz in serviciu, fiind acuzati ca au tergiversat dispunerea masurilor corespunzatoare in cazul disparitiei minorei Alexandra Macesanu, in urma cu patru ani. Procurorii sustin…

- Inculpatul a precizat ca regreta comiterea faptei, mentionand ca a actionat in maniera prezentata pe fondul temerii ca el, sora si mama lui urmau sa fie agresati fizic de catre tatal sau. Recent, Tribunalul Constanta i a aplicat inculpatului masura educativa a internarii intr un centru educativ, pe…

- Liviu Cristian Negoita este acuzat de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului…

- In cauza, politistii de combatere a criminalitatii organizate au depistat, in flagrant delict, in municipiul Constanta, un minor, de 16 ani, imediat dupa ce ar fi ridicat un colet postal, ce continea 2 sticle de culoare maro, etichetate "Oxycodone". Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces…