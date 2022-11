Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care s-a angajat in functia de auditor public la Curtea de Conturi folosind o diploma de licenta falsa a fost retinuta luni, dupa ce a fost audiata la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, au precizat surse judiciare pentru Agerpres.

