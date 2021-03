Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat astazi, 3 martie, ca a constatat existenta unei „diferente nejustificate” intre veniturile si bunurile detinute de o angajata a ANAF, in cuantum de 230.161,34 lei (aprox. de 57.436,48 euro), in perioada 20 noiembrie 2006 – 31 decembrie 2017. „Agentia Nationala…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca o angajata de la ANAF Neamt nu poate justifica suma de 57.000 de euro prin veniturile realizate, in acest caz fiind sesizata instanta de judecata. Conform unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate,…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca Narcisa Elena Pop, fost inspector in cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca, nu poate justifica o avere de aproximativ 500.000 de euro prin veniturile realizate. Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat existenta…

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor romani, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca a elaborat un Ghid fiscal care-i va ajuta si asista pe platitori sa gaseasca mai usor informatii cu privire la ce venituri trebuie declarate in Romania. Ministerul Finantelor a publicat,…

- Agentia Nationala de Integritate a elaborat o procedura, publicata in Monitorul Oficial, care da posibilitatea persoanelor care au obligatia declararii averii si intereselor sa le completeze si sa le transmita digital, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispozitia deponentilor ("e-DAI"),…