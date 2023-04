Angajată a primăriei Arad bătută sub ochii a zeci de oameni O angajata a primariei Arad a fost batuta in plina strada. Deși incidentul s-a petrecut in plina strada, nicio persoana nu a intervenit in ajutorul femeii. Incidetul a avut loc pe o strada din Arad, acolo unde, o angajata a primariei a fost batuta de un barbat, care in trecut a fost condamnat pentru talharie.Scenele de violența s-au petrecut sub ochii a zeci de oameni. „Am cazut intr-un rond de flori. Cand a vazut ca am cazut, inloc sa se linișteasca, omul a devenit mai violent”, a declarat femeia. De la o palma s-a ajuns la lovituri cu piatra.Ajutorul a venit, mai taziu, din partea unei femei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- O femeie a fost batuta cu salbaticie pe strada Iuliu Maniu din Arad, in Joia Mare, de un necunoscut, in fața a zeci de martori care nu au intervenit. Victima, angajata a Primariei Arad, a ajuns la spital cu fractura de șold. Agresorul este un recidivist eliberat condiționat la finalul anului trecut…

