- Agresiunea s-a petrecut in noaptea de 27 spre 28 decembrie 2019, dupa o petrecere corporativa a colectivului Parchetului Anticoruptie. Mai multi angajati au continuat petrecerea oficiala intr-un alt local, dupa miezul noptii. Dupa ce ar fi consumat mai multe bauturi alcoolice, acestia au facut cunostinta…

- Patru persoane, intre care doi agenti de la o firma de paza, au fost retinute de politistii din municipiul Hunedoara pentru purtare abuziva si tulburarea linistii si ordinii publice, dupa ce s-au luat la bataie intr-un bar din localitate, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Poliția s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe o rețea de socializare, unde mai mulți tineri se deplaseaza cu un automobil, iar unul din ei a efectuat o impușcatura.Astfel, cazul a fost inregistrat la Inspectoratul de Poliție Ciocana.

- Un copil de 1 an a avut de suferit in urma unui accident care a avut loc la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și strada Ismail. Informația a fost confirmata de catre ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic.