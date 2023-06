Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI BREAKING NEWS ALERTA - Ministrul Educației: Peste 10.000 de profesori au renunțat la greva 12:38 2538 BREAKING NEWS Un lider sindical din Educație amenința, in timpul negocierilor: Nu ne vindem pe un voucher! Vom intra in istorie 12:35 2299 BREAKING NEWS Crima din Capitala. Mama fetiței gasita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca, la inceputul minivicanței de 1 iunie și de Rusalii, se circula astfel: Autostrada A2 sensul București – Constanța: se circula in coloana in zona Fetești, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare a podului peste brațul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la inceputul minivicantei de 01 iunie si de Rusalii, deplasarile catre diversele zone turistice din tara s au intensificat in ultimele ore, determinand aglomeratie pe principalele artere rutiere, respectiv: Autostrada A2…

- Un sofer a fost depistat de politistu in timp ce conducea cu aproape 200 km/h, pe un sector de drum unde limita maxima de viteza este de 100 km/h. Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a anuntat, duminica, faptul ca politistii Serviciului Rutier Tulcea au depistat in trafic, sambata, pe DN22…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Vrancea au prins in flagrnt delict un barbat care se deplasa cu mașina spre București, unde intenționa sa vanda 5 kilograme de MDMA, pe care le avea intr-un rucsac pe bangheta din sptae a autoturismului.

- Un barbat este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in municipiul Constanta, in timp ce ridica un colet sosit din strainatate, in care se aflau doua arme de foc, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Faget au reținut, luni, 17 aprilie, un barbat in varsta de 22 de ani banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Aceasta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data…

- In ziua de 28.03.2023, ora 11:00, la sediul Primariei Comunei Vulturu, judetul Constanta, va avea loc Adunarea Generala a O.U.A.I. ldquo;Vulturu Vest" ndash; JUDETUL CONSTANTA, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Frumoasa, nr. 30, Modul 1.29, etaj 2, CIF 46430308, "OUAI Vulturu Vest" la care sunt…