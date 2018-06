Angajat SPP, găsit mort prin împuşcare în postul de pază Un subofiter al SPP, angajat din anul 2014, a fost gasit decedat, joi seara, in postul de paza de la obiectivul Uzlina, judetul Tulcea, informeaza un comunicat de presa al Serviciului de Protectie si Paza. Potrivit sursei citate, decesul subofiterului, in varsta de 29 de ani, a survenit prin impuscare. ''Procurorii militari vor stabili daca este vorba despre moarte accidentala sau despre suicid. In momentul producerii tragediei, subofiterul era sigur in obiectiv. Acesta a parcurs toate etapele de pregatire si de testare'', se precizeaza in comunicat. Serviciul de Protectie si Paza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un subofițer, angajat al SPP din anul 2014, a fost gasit decedat, in jurul orei 18.53, in postul de paza, pe care il efectua la obiectivul Uzlina, județul Tulcea, potrivit unor surse apropiate anchetei.Decesul subofițerului, in varsta de 29 de ani, a survenit prin impușcare, procurorii militari…

- Un subofiter, angajat al Serviciului de Paza si Protectie, din anul 2014, a fost gasit decedat, in jurul orei 18.53, in postul de paza, pe care il efectua la obiectivul Uzlina, judetul Tulcea.Potrivit SPP, decesul subofiterului, in varsta de 29 de ani, a survenit prin impuscare.Procurorii militari vor…

- Ancheta demarata de polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, cu privire la documentația intocmita in vederea inchirierii terenului pe care funcționeaza parcarea de la Piața Centrala a unui investitor privat, a…

- Uniunea Europeana cheama diferitii actori implicati sa dea dovada de retinere si sa evite orice escaladare, dupa tiruri de rachete iraniene asupra unor pozitii israeliene si riposta care a urmat, potrivit unui comunicat al Serviciului de Actiune Externa al UE, difuzat joi seara, relateaza AFP. "Informatiile…

- Ionut Cosmatchi, politist la Postul de Politie Balaceana, este cercetat penal de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava pentru ca facea afaceri cu firma de pompe funebre a socrului sau. Practic, agentul de politie s-a transformat in cioclu, desi prin lege avea interdictia de a presta…

- Dupa ce a admis sesizarile USR și PNL, care vizau neconstituționalitatea hotararii prin care a fost infiintata comisia pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, CCR ofera și motivarea. Sesizarea organelor de cercetare penala nu poate avea ca temei refuzul…

- Infiintarea comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, si a modului in care acesta ar fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare este neconstitutionala, a decis, marti, Curtea Constitutionala,…

- Iarna tarzie care s-a manifestat in ultimele ore in judetul Tulcea a adus vineri dimineata si un episod de ninsoare portocalie, fenomenul fiind explicat de specialisti prin masa de aer rece din nordul Africii care traverseaza bazinul Marii Negre. "In noaptea care a trecut si astazi (vineri-nr)…