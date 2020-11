Angajat la Spitalul Neamț: Problemele cu instalația electrică sunt mai vechi Un electrician care a lucrat la instalația electrica de la etajul 2 al spitalului județean din Piatra Neamț, acolo unde a izbucnit sambata incendiul in urma caruia și-au pierdut viața zece pacienți, a declarat pentru G4Media ca in trecut a gasit de inca ”2-3 ori” o problema cauzata de injectomatele de la secția ATI. Libertatea a […] The post Angajat la Spitalul Neamț: Problemele cu instalația electrica sunt mai vechi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Reuters, Le Monde, BBC, Euronews au relatat despre incendiul in care cel puțin 10 romani grav bolnavi de covid și-au pierdut viața, sambata seara, in spitalul Piatra Neamț. “In legislația viitoare, toate spitalele publice vor fi coordonate de ministerul sanatații”, este declarația centrala a narațiunii…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- La Ministerul Afacerilor Interne a fost formata o celula de criza pentru gestionarea incendiului de la Piatra Neamț, condusa de premierul Ludovic Orban, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Ancheta penala a fost preluata de Parchetul General, de investigații urmand sa se ocupe…

- Șeful grupului de lucru pentru vaccinuri din Marea Britanie a angajat opt ​​consultanți in relații publice la un cost pentru contribuabili de 670.000 de lire sterline, conform documentelor divulgate de The Sunday Times. Scandalos pentru britanici este ca fiecare consultant angajat sa vegheze strategia…

- Incepand cu 6 decembrie, 465 de parlamentari – 136 senatori și 329 deputați – vor ajunge in noul legislativ al Romaniei. Conform legii alegerilor parlamentare, numarul de mandate din fiecare județ este decis in funcție de populație. Astfel, un deputat reprezinta 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000…

- Mai mult de o treime din testele COVID-19 efectuate in ultima zi in toata țara au fost facute in București, peste 12.700, in timp ce șase județe au prelucrat sub o suta de teste, potrivit unui document obținut de G4Media.ro privind situația testarii in ultimele 24 de ore in fiecare județ. La nivel național…

- O mana de experimente ridica semne de intrebare daca grupurile de celule și creierele fara corp ar putea avea conștiința și cum oamenii de știința ar putea afla asta. In laboratorul lui Alysson Muotri, sute de creiere umane in miniatura, de marimea semințelor de susan, plutesc in cutii Petri, scanteind…

- Giovanni Carilli si Giampiero Nobili sunt singurii locuitori din Nortosce, un sat izolat din centrul Italiei, insa ei insista sa poarte masti in aer liber din respect reciproc, relateaza CNN, citat de G4Media. In Italia, mastile sunt obligatorii in spatii publice inchise si deschise, iar aceasta regula…