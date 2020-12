Stiri pe aceeasi tema

- Adamo Canto, in varsta de 37 de ani, a pledat vinovat in fata instantei de judecata pentru trei acuzatii de furt, fapte comise in perioada 11 noiembrie 2019 si 7 august 2020. Politia a gasit o cantitate semnificativa de obiecte furate la locuinta acestuia. In timpul pandemiei de coronavirus, Canto a…

- Trupul neînsuflețit al unui angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost gasit în aceasta seara zacând într-o balta de sânge, în spatele Muzeului de Arta, de pe strada 31 august, din sectorul Centru al Capitalei. Poliția a fost alertata despre depistarea…

- Universitatea Cambridge a lansat marti un apel pentru gasirea a doua caiete care i-au apartinut lui Charles Darwin despre care se crede ca au fost furate din biblioteca acestuia, unul dintre ele continand schita "Copacul vietii", care a devenit simbolul teoriei sale a evolutiei, informeaza AFP. "In…

- Mii de postere ale artistului stradal STIK, realizate pentru a fi distribuite in regim de gratuitate locuitorilor din cartierul sau londonez cu scopul de a le ridica moralul pe durata pandemiei de COVID-19, au fost furate si vandute apoi pe internet, a anuntat marti Politia din Londra, citata de AFP.…

- Politistii din Ilfov cauta un barbat de 42 de ani, angajat al unui centru comercial din orasul Voluntari, care a tras cu un pistol in incinta societatii comerciale, dupa care a plecat cu un autoturism, transmite Agerpres.Politia din Ilfov a fost sesizata de catre o femeie, dupa ce un angajat al unui…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, a anuntat, luni, noi reguli pentru cererile privind stabilirea resedintei, care au intrat in vigoare incepand cu luna septembrie, ce au in vedere buna desfașurare a alegerilor locale din data de 27. Astfel, daca la o adresa…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anuntat, luni, noi reguli pentru cererile privind stabilirea resedintei, care au intrat in vigoare incepand cu luna septembrie. "Directia de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a introdus noi…