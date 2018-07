Stiri pe aceeasi tema

- Un paznic de la Biroul Vamal de Interior Arad a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce poarta metalica de la intrarea in curtea sediului s-a prabusit peste el, cadavrul fiind descoperit intamplator de soferi care treceau prin zona.

- Tragedie in Arad, dupa ce furtunile care au tot facut prapad in ultimele zile au facut și o victima. Un paznic al Biroului Vamal de Interior Arad a murit, dupa ce poarta metalica aflata la intrarea in curtea sediului a cazut peste el, scrie stiripesurse.ro.

- Un paznic de la Biroul Vamal de Interior Arad a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce poarta metalica de la intrarea in curtea sediului s-a prabusit peste el, cadavrul fiind descoperit intamplator de soferi care treceau prin zona. Un echipaj de descarcerare al pompierilor a intervenit pentru a scoate…

- Un barbat in varsta de 53 de ani care lucra ca portar la Vama de interior din Zona Industriala Arad a murit, duminica, dupa ora 15, dupa ce o poarta metalica s-a prabusit peste el. Se pare ca barbatul ar fi incercat sa fixeze poarta pe sina, cand aceasta a cazut peste el, producandu-i leziuni incompatibile…

- Aschia nu sare departe de trunchi! Daria, fata lui Catalin Crișan s-a angajat la Teatrul de Revista „Constantin Tanase”, acolo unde director este Alexandru Arșinel. Deși nici n-a facut 18 ani, adolescenta și-a facut deja debutul pe scena. Daria este cea mai marte dintre fetele lui Catalin Crișan. Tanara…

- Dupa cele cateva zile libere primite de angajații de la stat, programele informatice nu au mai funcționat corect, miercuri dimineața, in vamile de interior, unde sunt operate datele transporturilor de marfuri. Șeful Biroului Vamal de Interior Arad, Aurel Mateuț, ne-a declarat ca activitatea a fost afectata…

- Trei barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinsi de politie bauti la volan. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Straja, ...