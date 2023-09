Angajat al unei firme de salubritate din Constanta, lovit de o masina in timpul serviciului. Șoferul a fugit de la locul accidentului (FOTO+VIDEO) IUn incident a avut loc in Constanta, in cursul noptii de 16 septembrie, pe strada Mircea cel Batran. Este vorba despre un angajat al unei firme de salubritate care a fost lovit de o masina in timp ce aduna gunoiul de pe strada.Intr o actiune de serviciu obisnuita, barbatul se afla in timpul sau de lucru si se ocupa de colectarea deseurilor, cand a fost surprins de o masina care circula pe strada.In video de mai jos puteti urmari ce spune unul dintre martorii de la locul incidentului: Potrivit m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

