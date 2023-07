Stiri pe aceeasi tema

- Video | Scene șocante in București! Barbat reținut dupa ce a amenințat ca taie cu sabia un agent de paza dintr-o benzinarieUn barbat de 33 de ani din Capitala a fost reținut dupa ce a amenințat și agresat fizic pe un agent de paza dintr-o stație peco din Sectorul 4. El este cercetat pentru tulburarea…

- In ziua de 14 iunie polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 19 Poliție au pus in aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui barbat, in varsta de 26 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie…

- Designerul roman Stephan Pelger, in varsta de 43 de ani, a fost gasit mort in locuința sa din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința, din Sectorul 2, se afla o persoana…

- La data de 5 iunie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 4 au fost sesizați de un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 1, ar fi fost agresat de un barbat, cu un obiect taietor ințepator și i-ar fi…

- Un incident grav a avut loc la o shaormerie. „La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 au fost sesizați cu privire la faptul ca angajatul unui restaurant fast food ar fi fost agresat, cu un obiect taietor-ințepator,…

- Un angajat al Ambasadei Frantei a ajuns la spital, joi, dupa ce a fost lovit de o bucata de tencuiala desprinsa dintr-o cladire din Sectorul 1, potrivit unor surse judiciare. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 1 au fost sesizati, joi, in jurul orei 13,00,…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. „La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 au fost sesizați,…