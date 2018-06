Stiri pe aceeasi tema

- 5,36 mg/l in aerul expirat. Aceasta este alcoolemia record cu care a fost gasit in trafic de catre politistii de la Rutiera un angajat al Primariei Iasi. Gabriel Gherghesanu era “afumat” bine in noaptea de sambata spre duminica, cand a nimerit cu masina intr-un sant, potrivit Mediafax.

- Un angajat al Primariei Iași a fost prins cu o alcoolemie record, de 5,36 mg alcool in aerul expirat. Omul era atat de beat incat a fost pe punctul sa loveasca alt autoturism, iar apoi s-a oprit intr-un șant. Oamenii care i-au sarit repede in ajutor au constatat ca mașina mirosea ca o distilerie, așa…

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului, informeaza news.ro.Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism Fiat, iar la…

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza news.ro. Totul s-a aflat dupa ce barbatul a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului. Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism…

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului. Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism Fiat, iar la un moment dat a pierdut controlul…

- Un functionar public din Primaria Iasi a fost prins sambata noapte baut la volan, dupa ce a ajuns cu masina in sant. Functionarul public a ajuns in atentia Politiei dupa ce masina pe care o conducea pe strada Fantanilor din localitatea Vladiceni s a oprit in sant. Testul de la locul incidentului a aratat…

- Barbatul avea o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. El a refuzat recoltarea de sange. Cand a vazut ca au aparut jurnalisti de la "Ziarul de Iasi", barbatul, Gabriel Gherghesanu, a fugit din sediul Potitiei Rutiere si i-a amenintat pe jurnalisti ca ii va da in judecata. El a fost imediat…

- Politistii din Oltenita au intocmit dosar penal unui barbat care ar fi condus un autoturism sub influenta alcoolului.Pe 11 aprilie, oamenii legii din Oltenita au depistat un tanar, de 24 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autovehicul, desi consumase alcool.