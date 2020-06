Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au efectuat astazi, 21 iunie, 4 percheziții domiciliare in Giurgiu, la persoane suspectate de savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc. Conform DIICOT, "in perioada mai 2019 – iunie 2020, mai multe persoane, printre care…

- REȚINUT DE POLIȚIȘTI, PENTRU FURT CALIFICAT La data de 04 iunie a.c. polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au pus in aplicare trei mandate de percheziții domiciliare, emise de Judecatoria Ramnicu Valcea, pe raza județelor Giurgiu, Olt și Dolj, de unde…

- Polițiștii au facut, joi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri, anunța…

- Departamentul economic al Pro Romania s-a reunit virtual vineri, 8 mai, pentru a identifica cele mai practice soluții pentru deschiderea economiei, in condiții in care sa poata fi limitata raspandirea infecțiilor cu SARS-CoV- 2. Obiectivul este evitarea riscului de a inchide din nou firmele, din…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.265 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in…

- Inca 13 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate pozitiv cu CoVid-19, iar alte trei persoane au fost declarate vindecate, in ultimele 24 de ore. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate 325 de noi cazuri de imbolnavire, 191 de persoane au fost declarate vindecate și externate,…

- Pandemia de coronavirus a generat in Romania mai multe acte de violențe indreptate catre polițiști. Sindicatul Europol a postat, pe pagina de Facebook, imagini șocante de la o intervenție din localitatea Barbulești, județul Ialomița. Citește și: Bataie intre clanurile de romi din Vlasca, judetul…

- Un medic rezident din București a dezvaluit situația șocanta prin care a trecut. Femeia a dezvaluit ca a fost data afara din apartamentul in care locuia, pe motiv ca „a inceput lupta pentru supraviețuire”.