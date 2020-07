Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a indicat joi ca a deschis o ancheta cu privire la un presupus spion egiptean care lucreaza pentru serviciul de presa al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP. Barbatul este suspectat ca ''a lucrat ani intregi pentru un serviciu de informatii egiptean'', a…

- Un angajat al Jandarmeriei Romane a murit, sambata, dupa ce s-a electrocutat. Tanarul de 25 de ani ar fi efectutat lucrari cu o bormașina cu un fir neizolat. Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, se arata in comunicatul transmis de IPJ Gorj.„La data de 13 iunie a.c., polițiști…

- Un tanar din Bistrița a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce in urma cu doua zile ar fi incercat sa sustraga bunuri din beciul unei scari de bloc. Nu a reușit sa iși duca acțiunea la bun sfarșit fiindca a fost surprins de o locatara. Tanarul bistrițean are 24 de ani și a fost reținut…

- O confruntare de proportii a fost anuntata in Murgeni, judetul Vaslui, intre clanul Sandu si clanul Murui. Aproape 200 de persoane sunt asteptate sa se incaiere pe strazi, informatia fiind dezvaluita de membri ai ambelor clanuri. Anuntul vine dupa ce a joi seara membrii celor doua clanuri s-au luptat…

- E ancheta la Poliția din Ploiești, dupa ce un barbat a ajuns la spital și a fost operat de urgența in urma unei descinderi a mascaților. Rudele omului susțin ca acesta a fost batut de polițiștii de la trupele speciale, care au descins la el acasa fara mandat. Povestea pare insa cusuta cu ața alba…

- Alin Smeu, fostul director economic al Chimcomplex Ramnicu Valcea a fost gasit, luni, mort in curtea casei. Barbatul s-a sinucis și nu a lasat un bilet de adio. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, noteaza ziarul local Vocea Valcii.Descoperirea macabra a fost facuta de rudelebarbatului. Alin Smeu…

- Gianni Infantino, presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), ar fi intervenit pe langa procurorul general elvetian pentru a opri o ancheta care-l vizeaza, a afirmat luni cotidianul elvetian La Tribune de Geneve, citat de AFP. Ministerul public al Confederatiei (MPC) a inceput…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a manifestat joi sprijinul fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) la intalnirea prin videoconferinta a liderilor G7, convocata de presedintia rotativa americana si centrata pe pandemia de COVID-19, dupa ce presedintele Donald Trump a suspendat contributia…