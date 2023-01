Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Aeroportului „Traian Vuia” din Timișoara a fost gasit mort, in biroul sau. Evenimentul s-ar fi petrecut in urma cu aproape o saptamana, in noaptea de sambata, 21 ianuarie, spre duminica, 22 ianuarie. Barbatul in varsta de 62 de ani, angajat al AIT, era IT-ist si a fost gasit fara suflare…

- Accident mortal in Calea Sagului din Timisoara, in aceasta dimineata. Un barbat a traversat strada prin loc nepermis si a fost lovit violent de un autoturism condus de o femeie. Soferita in varsta de 51 de ani conducea autoturismul pe Calea Șagului dinspre localitatea Șag spre strada Ovidiu Cotruș iar…

- Un barbat de 23 de ani din localitatea timiseana Sinpetru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala, dupa ce a agresat fizic, pe o strada din Timisoara, un tanar de 18 ani, provocandu-i mai multe plagi cu un obiect taietor. Biroul de presa al Politiei Timis a informat, joi…

- Federația Romana de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul accident petrecut la Petroșani, in județul Hunedoara, in care au fost implicați sapte tineri fotbaliști. Cosmin Popan, un copil de 11 ani legitimat la clubul Jiul Petroșani, a decedat ca urmare a unui accident rutier. Alți șase copii au fost…

- Fanfara Jandarmeriei Romane și Garda de Onoare au organizat un flashmob in vechiul terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coanda” cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Cu aceasta ocazie, jandarmii au defilat cu un drapel uriaș al Romaniei, iar fanfara a interpretat Imnul Național și melodii folclorice…

- Noul terminal pentru plecari curse externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a intrat in șantier. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a semnat contractul cu caștigatorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnica și a lucrarilor de execuție, asocierea…

