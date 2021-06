Stiri pe aceeasi tema

- ​Firmele din România ezita înca sa faca angajari de teama valului patru al pandemiei COVID-19, potrivit rezultatele unui barometru de opinie în rândul unor manageri de companii, transmise marți StartupCafe.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Alexandru Rafila a declarat, luni, la Digi24 ca festivismul legat de performanțele campaniei de vaccinare ii determina pe oameni sa creada ca lucrurile au intrat in normal. Reprezentantul Romaniei la OMS a precizat ca nu este exclus sa asistam la apariția unui nou val al pandemiei de Covid-19, chiar…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor sa se mobilizeze pentru a organiza alegeri interne in partid, iar in toamna sa fie organizat Congresul PNL. Graba liberalilor vine din cauza temerii ca in septembrie am putea avea valul patru al pandemiei de Covid-19. Conform surselor noastre,…

- Un cocktail de anticorpi preparat de Regeneron ofera protecție puternica impotriva Covid-19 persoanelor care locuiesc cu pacienți infectați, inclusiv contra formelor cu variantele B.1.1.7., P.1. și B.1.351. Descoperirea și mediatizarea faptului ca vaccinurile AstraZeneca și Johnson & Johnson dau, in…

- In țara noastra, al treilea val al pandemiei de coronavirus nu o sa se incheie mai devreme de luna iulie. De altfel, profesorul Razvan Cherecheș spune ca masurile de relaxare, propuse pentru Paști, trebuie sa fie dublate de campanii de informare: Cand trece valul 3 al pandemiei de covid-19, de fapt…

- Valul 3 al pandemiei de coronavirus nu a ținut mai mult de trei luni in alte țari, atrage atenția medicul Cristian Oancea, directorul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, care spune ca simptomele de Covid-19 apar mai repede și trec mai repede, iar vaccinul ajuta mult. Managerul spitalului de la…

- Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș, estimeaza ca dupa data de 15 martie Romania va atinge un nou varf al pandemiei de coronavirus, informeaza B1 TV.Emilian Imbri sustine ca vaccinarea a peste 70% din populatie se va realiza spre iarna acestui an.Din ce se prefigureaza, imediat dupa 15…

- Firmele cu afaceri de sub 100.000 de euro anual, au resimțit mai brutal efectele pandemiei anul trecut, jumatate dintre manageri considerând ca propria companie este afectata de Covid-19, iar scaderea afacerilor este, în acest caz, de 20% în trimestrul 4, fața de trimestrul 2 din 2020,…