Angajările de la Administrația Bazinală de Apă „Prut-Bârlad sunt cercetate de către DNA. Șase persoane sunt vizate în acest dosar Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), in scopul de a le detașa, cu incalcarea prevederilor legale, la Administrația Bazinala de Apa (A.B.A) „Prut-Barlad”. Totul a fost descoperit la inceputul acestui an, cand jurnaliștii de la Recorder au realizat o ancheta despre modalitatea in care au fost schimbate conducerile administrațiilor bazinale și a sistemelor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

