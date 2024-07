Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii ofera salarii care pleaca de la 700 de euro net si pot ajunge pana la 5.000 de euro pe luna. Peste 3.000 de locuri de munca pentru strainatate au fost postate de la inceputul verii si pana acum, acestea reprezentand 8% din numarul total de joburi noi din aceasta perioada. Cele mai multe…

- Peste 30.000 de tineri nu au promovat examenul de Bacalaureat in sesiunea de vara, echivalentul a 23,6% din candidați. Pentru aceștia sunt disponibile peste 6.000 de locuri de munca. O mare parte dintre ele se incadreaza in categoria posturilor necalificate, se arata din datele platformei de recrutare…

- Peste 6.000 de locuri de munca sunt disponibile in acest moment pentru cei care nu au trecut Examenul de Bacalaureat, multe dintre acestea fiind in categoria posturilor necalificate. Asta arata datele centralizate de catre reprezentanții unei platforme de recrutare online. In ultima luna, angajatorii…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 2 IULIE 2024: 498 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 2 IULIE 2024: 498 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș…

- Mavexim SRL, dealer autorizat Dacia vizeaza sa-și mareasca echipa. In aceasta perioada, societatea face angajari pentru punctul de lucru de pe Aleea Manastirii, la ieșirea din municipiul Targoviște. Pentru cei care doresc sa lucreze in domeniul auto sunt disponibile mai multe posturi: -economist; -consilier…

- Agentii economici din Romania pun la dispozitie 43.724 de locuri de munca, in timp ce numarul posturilor vacante disponibile in Spatiul Economic European (SEE), prin reteaua Eures, este de 158, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Vești bune pentru cei care doresc o cariera in Ministerul Apararii Naționale. In aceasta perioada, MApN deruleaza campanii de recrutare pentru mai multe categorii de personal. Ce locuri de munca sunt disponibile și care este data limita pana la care se fac inscrierile, puteți afla in continuarea articolului…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) deschide inscrierile pentru postul de ofițer operativ/analist in perioada 6 – 31 mai. SRI face angajari – Foto Facebook Ofițerul operativ are rolul esențial de a colecta informații, necesitand abilitatea de a obține acces in medii relevante pentru securitatea naționala…