- Japanese electronic components manufacturer Tamura Corporation will invest an initial 6 million euro to build an electronic components plant in Romania’s southeastern town of Fetesti, the local authorities said, according to See News. The company plans to invest an additional 15 million euro at a later…

- Jurnaliștii din Austria scriu, joi, despre soluția pe care ar avea-o Guvernul de la București in privința blocajului Schengen – Romania ar putea bloca, la randul sau, Austria, in cadrul OSCE și al Parteneriatului pentru Pace al NATO. Cotidianul Die Presse publica articolul „Blocajul Schengen: Romania…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Fermierii romani s-au trezit. Dupa ce in țarile vecine, Bulgaria și Ungaria, fermierii protesteaza de peste o saptamana, a venit și randul conaționalilor. Fermierii din Bulgaria, Ungaria și Romania au ajuns la disperare. Mii de fermieri au blocat vineri vamile, in semn de protest fața de Comisia Europeana,…

- Fostul premier și președinte al PNL, partid care se afla in coaliția de guvernare, Theodor Stolojan, le da lecții actualilor lideri, sugerandu-le o soluție simpla pentru modificarea pensiilor speciale. Theodor Stolojan a vorbit la emisiunea „In fața ta”, la Digi24, despre pensiile speciale si despre…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- Ministrul Sanatații a anunțat, luni, ca Romania, alaturi de alte 9 state europene, au notificat Cmisia Europeana ca refuza sa mai achiziționeze vaccinuri COVID-19 conform planului inițial din timpul pandemiei. Alexandru Rafila a precizat ca argumentele țin in primul rand de inutilitatea acestor vaccinuri,…