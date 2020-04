Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca se vor face angajari masive in sistemul medical in perioada urmatoare, dar si ca va incepe testarea personalului medical. „DSP a facut o munca importanta si are de facut in continuare. Am gasit personal insuficient care nu a putut face fata anchetelor epidemiologice, dar nici deciziilor luate pe […] Source