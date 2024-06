Angajari la stat: POSTURI vacante in iulie, in instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții pentru candidați, calendar Angajari la stat. In luna iulie se organizeaza concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați trebuie sa indeplineasca mai multe condiții, privind studiile, vechimea de munca și alte cerințe. Lista posturilor vacante Angajari la stat: Alba Iulia Primaria Municipiului Alba Iulia medic – Serviciul public de asistența medicala […] Citește Angajari la stat: POSTURI vacante in iulie, in instituții publice din județul…