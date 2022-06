Calendar ortodox: 5 iunie- Ce sfinti sunt pomeniti astazi

In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Dorotei, episcopul Tirului.Acesta a trait pe vremea lui Liciniu. Iar in zilele lui Diocletian 284 305 si Maximilian, din pricina prigoanei ce avea sa fie, lasandu si casa si pribegind, s a dus la Diospoli. Deci… [citeste mai departe]