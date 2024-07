Angajari la stat în Alba: Se caută îngrijitori, bibliotecari, contabili, secretari, asistente, medici sau infirmiere. Condiții Angajari la stat in Alba: Se cauta ingrijitori, bibliotecari, contabili, secretari, asistente, medici sau infirmiere. Condiții Angajari la stat. In luna iulie se organizeaza concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați trebuie sa indeplineasca mai multe condiții, privind studiile, vechimea de munca și alte cerințe. Lista posturilor vacante Inspectoratul Școlar Județean Alba – experți in cadrul proiectului ”Impreuna de la teorie la practica!” responsabil […] Citește Angajari la stat in Alba: Se cauta ingrijitori, bibliotecari, contabili,… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

