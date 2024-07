Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Cluj-Napoca și Bistrița, Anamaria German și-a lansat propriul parfum "31 Mai" in orașul natal, la Reghin. Evenimentul a avut loc vineri, 26 iulie, la parfumeria "Perfurmarte". Povestea parfumului "31 Mai by Anamaria German" are in spate o poveste de viața, de curaj și, nu in ultimul rand, de iubire…

- Conducerea Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin a transmis public intenția de a achiziționa direct Servicii de pompe funebre – imbalsamarea și imbracarea cadavrelor, transportul la nevoie a cadavrelor catre Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș pentru efectuarea autopsiei.…

- Serviciul de Ambulanța Județean Maramureș, cu sediul in Baia Mare, strada Progresului, nr. 17A, jud. Maramureș, organizeaza concurs pentru ocuparea: -unui post cu norma intreaga pe durata nedeterminata, de medic primar confirmat in specialitatea Medicina de urgența, la Compartimentul de Asistența medicala…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin organizeaza concurs pentru ocuparea postului de asistent de farmacie grad principal la Farmacia cu circuit inchis din cadrul unitații sanitare, in funcție de execuție, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. Candidații se pot inscrie la concurs…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin valorizeaza momentul nașterii, considerandu-l unic și neprețuit, motiv pentru care reprezentanții unitații spitalicești s-au mobilizat și au gandit o modalitate prin care sa imortalizeze acest moment emoționant. Astfel, fiecare prunc care veni pe lume…

- O eleva a Școlii Gimnaziale Mirona din Reghin termina clasa a VIII-a fara sa fi primit vreodata o alta nota decat 10. Georgiana Daraban și-a pus ambiția sa atinga aceasta performanța școlara și a reușit, invațand f bine la toate materiile. Preferata ei este insa limba și literatura romana la care s-a…

- Caravana cinematografica WARBOY continua cu proiecții in prezența regizorului Marian Crișan miercuri 22 mai, ora 18:00, la Casa Municipala de Cultura „Eugen Nicoara" din Reghin. „WARBOY este despre un adolescent prin ochii caruia vedem finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, mai exact toamna anului…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin se implica in demersul inițiat incepand cu data de 1 ianuarie 2024, conform unor dispoziții legale incluse in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, care prevede colectarea de catre spitalele publice și private a medicamentelor expirate…