Școala Primara "Sf. Ioan cel Nou de la Suceava" angajeaza un ingrijitor cladiri, cu experiența in domeniul instalațiilor sanitare și care sa dețina permis de conducere. Persoanele care indeplinesc criteriul experienței pot depune CV-ul pe adresa de e-mail: [email protected], pana la data de 15.01.2022. Informații suplimentare puteți afla la numarul de telefon: 0741257974.