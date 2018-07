Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 3 iulie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 309 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba, firmele care fac angajari…

- Este vorba de chemarea/rechemarea in activitate a unor persoane pentru ocuparea unor functii de specialisti in domeniul juridic, relatii publice, comunicatii, informatica, control intern, logistic, HR, securitate si sanatate in munca, sociologie sau psihologie, scrie b1.ro. Citeste si Salariul…

- In județul Timiș, oferta de locuri de munca este consistenta și in aceasta saptamana. Pe lista ofertelor de joburi, intocmita ieri de Agentia Judeteana pentru Ocuparea ... The post Peste 300 de firme timișene au oferte de angajari appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 2o mai 2018 si conditii de participare…

- Centrul de Cercetari Stiintifice pentru Fortele Navale Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant personal civil contractual de executie in Biroul Stat Major, Resurse Umane si Securitate.Este vorba despre un post de muncitor calificat III, electomecanic. Candidatii trebuie sa aiba…

- Aproximativ 30 jandarmi, 21 politisti, 3 pompieri si 4 politisti locali vor actiona in sistem integrat pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica la evenimentele cultural artistice prilejuite de „Ziua Independentei Romaniei” si „Ziua Europei”. Astfel, in acest context,…

- Direcția Publica de Patrimoniu Targu Jiu, Județul Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale vacante, de inspector de specialitate, gradul IA. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției contractuale…

- Primaria Timișoara scoate la concurs 32 de posturi vacante de execuție. Se cauta un asistent medical principal și patru asistenți medicali, care sa aiba studii medii absolvite cu diploma specialitatea asistent medical. Principalul trebuie sa aiba minimum doi ani vechime in munca, iar cei…