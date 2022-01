ANGAJĂRI LA ASOCIAȚIA „GLASUL VIEȚII” A PREOTULUI DAN DAMASCHIN Asociația „Glasul Vieții”, coordonata de preotul Dan Damaschin, cauta sa angajeze in perioada urmatoare un asistent social, un asistent manager, un kinetoterapeut și un pedagog. Anunțul preotului Dan Damaschin: „Dragilor, obrajii rumeni și roșii la cei 10.000 de copii in cele 12 proiecte se țin cu multa osteneala de catre dumneavoastra, voluntarii și donatorii noștri dragi. Pentru ca rezultatele eforturilor noastre comune sa fie cat mai frumoase și pentru ca viziunea noastra misionara sa devina realitate avem nevoie in echipa noastra de oameni iubitori de Dumnezeu, de copii și de jertfa pe urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

