Angajări înainte de tăieri! Numărul posturilor ocupate la stat a crescut din nou Numarul posturilor ocupate din administratia publica a crescut si in luna iunie, pentru a patra luna la rand, desi ritmul a fost unul mai lent comparativ cu luna anterioara, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Astfel, in iunie, numarul de posturi ocupate a urcat cu 490, la 1.284.999 locuri, dupa ce in luna mai cresterea a fost una considerabila, de 4.395 de posturi. Guvernul a introdus in luna mai o serie de restrictii la angajarile din sectorul bugetar, fiind permise recrutari noi de personal in unele domenii sau pe anumite posturi. Evolutia numarului de posturi ocupate arata cresterea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

