ANGAJARI IN ARMATA DIRECT LA TINE IN ORAS.

Stiri pe aceeasi tema

- Daca iti doresti sa faci parte din marea familie a Brigazii 81 Mecanizate "General Grigore Balan" te asteptam incepand cu 15.09.2023 sa te inscrii la selectia organizata pentru posturile de soldat gradat profesionist. Criteriile de recrutare: - varsta intre 18 ani impliniti, la data inceperii programului…

- Inaintarea armatei ucrainene, care lupta pentru fiecare palma de pamant in sudul țarii, provoaca pierderi uriașe in propriile randuri, afirma soldații Batalionului Skala, o unitate de elita care lanseaza atacuri asupra liniilor rusești. Intr-un interviu pentru ziarul britanic The Times, preluat de Blick,…

- Miercuri, 30 august 2023, intre orele 8:30 13:30, Centrul regional de Transfuzii Sanguine Constanta si UM 01375 Brigada 9 Mecanizata "Marasesti" organizeaza o actiune de donare de sange la care sunt asteptate toate persoanele sanatoase din cadrul unitatii militare, dar si alti constanteni care doresc…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi 01 august 2023, intre orele 10.00 – 16.00 (estimativ), in localitatea Beclean pe strazile Petru-Maior, Parcului și Mihai Viteazu. Intre orele 10.00 – 14.00…

- ANGAJARI in ARMATA 2023: 22 posturi de rezerviști voluntari disponibile in Alba. Vineri 28 iulie, data limita de inscriere ANGAJARI in ARMATA 2023: 22 posturi de rezerviști voluntari disponibile in Alba. Vineri 28 iulie, data limita de inscriere Vineri, 28 iulie, este data limita de inscriere pentru…

- Angajari in armata 2023: MApN a prelungit perioada de inscriere pentru posturile de REZERVIST VOLUNTAR. Beneficiile și calendarul activitaților Angajari in armata 2023: MApN a prelungit perioada de inscriere pentru posturile de REZERVIST VOLUNTAR. Beneficiile și calendarul activitaților Perioada de…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 20 iunie 2023, intre orele 10.30 – 15.00 (estimativ), in municipiul Bistrița pe strada Andrei Muresanu – parțial. Intre orele 11.30 – 13.00 (estimativ), se intrerupe…

- Saptamana aceasta a reprezentat o provocare pentru cei mai pregatiti militari din cadrul Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan’’ participanti la "Competitia subofiterul si soldatul anului’’ editia 2023- etapa pe brigada, desfasurata in garnizoana Bistrita. Competitia a pus la grea ...