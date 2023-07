Angajarea la stat a înflorit în acest an! Reducerile cheltuielilor bugetare a ramas doar pe hartie. In realitate, robinetul la angajari pe banii statului a ramas deschis. 14.000 de angajari la stat au fost facute de la inceputul acestui an. Dintre acestea 90% au fost funcții de execuție, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare online. Astfel, datele jobradar24.ro , agregator de locuri de munca din mediul privat și de stat din Romania, dezvoltat de eJobs.ro, arata ca puțin peste 800 de oferte sunt angajari la stat pe funcții de conducere. Comparativ, sectorul privat a avut aproximativ 200.000 de poziții noi, deschise… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

