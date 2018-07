ANGAJAMENTUL unui președinte: DEMISIONEZ dacă cineva îi va demonstra că Dumnezeu există Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis ca va demisiona daca cineva ii va putea demonstra ca Dumnezeu exista, la numai doua saptamani dupa ce a starnit furia oamenilor pentru ca l-a facut "prost" pe Dumnezeu, informeaza sambata dpa, citata de Agerpres. Intr-un discurs sustinut vineri seara, Duterte a declarat ca vrea sa vada macar o singura persoana care sa-i spuna ca a fost in Rai si ca a vorbit acolo cu Dumnezeu. "Am nevoie de numai o persoana care sa-mi spuna.... ca Dumnezeu exista cu adevarat. Uite, am o fotografie. Am un selfie cu Dumnezeu", a spus Duterte. "Din atatea miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

