Angajamentul global al Americii Mitul dezangajarii deriva din retorica americana, nu din actiunile americane. Scriu acest articol din Budapesta, unde Universitatea Corvinus a fost suficient de amabila pentru a ma invita ca distins partener international. (Dupa ce am fost cadru universitar cu zeci de ani in urma, pot sa afirm cu incredere cat de frumos este sa fiu un distins partener international.) De cand am ajuns la Budapesta, am fost intrebat in mod repetat de ce Statele Unite se dezangajeaza in lume. Am auzit acest lucru spus si de unii americani, dar raspunsul meu este mereu acelasi: Statele Unite continua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

