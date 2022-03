Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunta ca isi va "reduce drastic" activitatea militara in zona Kiev, confirmand astfel informatiile fortelor ucrainene care sustin ca "anumite forte" se retrag din capitala. Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a anuntat marti ca „anumite unitati" ale armatei ruse se retrag de pe fronturile…

- Pierderile in lupta ale inamicului din 24 februarie pana in 28 martie sunt de aproximativ 17.000.Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook .„Pierderile totale in lupta ale inamicului din 24.02 pana la 28.03 au fost aproximativ: personal…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca invadatorii ruși jefuiesc proprietați, fura mașini sau chiar aparatura electrocasnica și alimente pe care le trimit apoi in Rusia, scrie presa locala. „Ocupanții continua sa terorizeze populația locala și sa jefuiasca in teritoriile ocupate…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata rusa a caștigat supremația aeriana asupra intregii Ucraine și a preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporojie. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața. Armata rusa a dat luni asigurari ca civilii pot parasi liber Kievul, capitala…

- Armata ucraineana publica tot mai multe imagini cu pagubele pe care le produce inamicilor ruși care au invadat ara in ultimele zile. Ultimul prezinta atacul unei drone asupra unui convoi militar și a fost difuzat pe contul de Facebook al comandantului Forțelor Armate.Comandantul șef al Forțelor Armate…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține vineri ca Rusia a lansat un atac aerian asupra unitaților din zona orașului Kropyvnytskyi. „Activitate semnificativa a elicopterelor inamice a fost observata in zonele de deasupra Vilkovo și din Tiraspol”, avertizeaza Statul Major al Forțelor Armate…

- Deși in vestul Ucrainei lucrurile se schimba de la o ora la alta, mulți dintre cetațenii ucraineni nu se gandesc sa-și paraseasca țara, ci sunt pregatiți sa susțina armata in fața invaziei rusești, explica pentru Libertatea Oleksandr Reșetkov, un tanar activist care locuiește in Kiev. In aceasta dimineața,…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…