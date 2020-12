Angajamentele climatice ale marilor emiţători de gaze cu efect de seră (AFP) In virtutea Acordului de la Paris asupra climei, aproape toate tarile lumii s-au angajat sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera, angajamente pe care trebuie sa le revizuiasca pana la sfarsitul anului, relateaza miercuri AFP.



Prima serie a acestor "contributii determinate la nivel national' (NDC) a plasat planeta pe o traiectorie ce se situeaza intre plus 3 grade Celsius si plus 4 grade Celsius in raport cu perioada preindustriala, in timp ce obiectivul Acordului de la Paris este de a mentine incalzirea globala sub valoarea de plus 2 grade Celsius si, pe cat posibil, chiar…

