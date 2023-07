Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica isi va consolida apararea, prin masuri suplimentare in nord, sud si est, inclusiv in zona Marii Negre, afirma secretarul general, Jens Stoltenberg, subliniind ca NATO va intensifica parteneriatele cu natiuni din zona Asia-Pacific.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite DPA. Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german Tagesspiegel, Stoltenberg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite DPA și Agerpres . Intr-o declaratie publicata miercuri, 21 iunie, de cotidianul german…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni, 19 iunie, secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters și Agerpres . ”La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit,…

- NATO nu a reușit sa ajunga la un acord privind noile planuri de reactie la un eventual atac din partea Rusiei, informeaza Reuters, preluat de Agerpres. Un diplomat a carui identitate nu este dezvaluita a declarat agentiei citate ca aprobarea – care putea fi decisa doar in unanimitate – a fost blocata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…

- Guvernul ungar a avertizat miercuri ca nu va sprijini niciun fel de integrare euroatlantica a Ucrainei pana cand tara vecina nu va recunoaste drepturile minoritatii maghiare care locuieste pe teritoriul sau, transmite EFE. „Guvernul nu va sprijini niciunul dintre eforturile de integrare ale Ucrainei…

- Guvernul ungar a avertizat miercuri, 26 arilie, ca nu va sprijini niciun fel de integrare euroatlantica a Ucrainei pana cand tara vecina nu va recunoaste drepturile minoritatii maghiare care locuieste pe teritoriul sau, transmite EFE și Agerpres. ”Guvernul nu va sprijini niciunul dintre eforturile de…