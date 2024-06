Condițiile meteorologice deosebite din acest an au inceput deja sa genereze probleme pentru agricultori. Din cauza umezelii și a variațiilor mari de temperatura, o serie de boli ale culturilor au inceput sa se manifeste mai devreme decat de obicei. Autoritatea Naționala Fitosanitara a emis deja buletine de avertizare privind apariția unor boli in culturi, in […] The post ANF avertizeaza despre apariția unor boli in culturi, in sudul țarii appeared first on Puterea.ro .