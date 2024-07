Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA: Alerta de nivel 3 (maxima) de furtuni pentru Romania dupa temperaturi de 40 de grade Celsius, Agenția europeana pentru meteorologie, Estofex, a emis astazi o alerta de nivel 3 (maxima) pentru mai multe zone din Romania, atat ziua de astazi, cat și pentru perioada nopții. Zonele afectate…

- UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, are placerea de a anunța un eveniment special pentru a marca Ziua Mondiala a Refugiatului 2024. Evenimentul va avea loc miercuri, 19 iunie 2024, la LPS Suceava, Romania. Evenimentul din acest an dedicat Zilei Mondiale a Refugiatului are scopul de a sublinia importanța…

- Recoltarea de scoici și rapane in Marea Neagra a fost interzisa de Autoritatea Sanitar Veterinara. Decizia vine dupa ce analizele de apa au aratat ca poluarea atinge valori crescute și exista risc pentru consum, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Constanța. Pescarii romani nu mai au voie…

- ”Luna aceasta, agentia de turism online Vola.ro aniverseaza 17 ani in care a oferit servicii complete pentru peste 2 milioane de calatori, persoane fizice si companii, de la asistenta in cumpararea biletelor de avion dar si la suport in cazul unor evenimente neprevazute cum ar fi anularea zborului sau…

- Ieri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat invazia rusa a Ucrainei cu ocuparea tarii sale de catre nazisti, intr-un discurs adresat natiunii si difuzat la 8 mai, zi in care Ucraina si Uniunea Europeana sarbatoresc victoria aliatilor asupra nazismului in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Istoria celor mai luxoase nave romanești a inceput in perioada interbelica. Romania, prin Serviciul Maritim, a comandat la santierele navale Burnmeister & Wain din Copenhaga, Danemarca, doua nave de pasageri sau de croaziera care, la vremea respectiva, erau ultramoderne. Botezate „Transilvania” si „Basarabia”,…

- Agentiile ne-au reconfirmat ratingul suveran si perspectiva stabila, dar asta nu inseamna ca nu exista loc de crestere, pentru ca investitorii straini au tendinta de a se orienta catre tarile cu ratinguri ridicate, deoarece acestea sunt considerate mai stabile, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos.…