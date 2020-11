Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea bistrițeana Colibița a ajuns, luni dupa-amiaza, la spital, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant in timpul unor lucrari pe un șantier din zona. Barbatul nu facea parte din echipa de angajați ai firmei executante a lucrarilor. La locul accidentului a intervenit modulul…

- Primarul orașului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, a depus, joi, juramantul pentru cel de-al doilea mandat al sau. ”De astazi incepe un nou capitol in dezvoltarea comunitații noastre.Trag nadejdea ca impreuna cu noul Consiliu local, vom gasi soluții la problemele orașului nostru.Ne așteapta noi provocari…

- Aproape 30 de elevi din Bistrița-Nasaud au fost prinși chiulind de la cursuri, in urma unor verificari efectuate in ultimele 7 zile de catre polițiștii de la Siguranța Școlara, in aproape 40 de unitați de invațamant și circa 30 de unitați comerciale din apropierea școlilor. In perioada 8-14 octombrie,…

- Un copil de 12 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost acroșat de un autoturism, pe DJ 172D, in localitatea Ilva Mica. Baiatul circula pe bicicleta. In aceasta seara, pe drumul județean 172D, pe raza comunei Ilva Mica a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor. Conform primelor date,…

- Incepand cu data de 18 septembrie, scenariul de funcționare se schimba in trei unitați de invațamant din județul Bistrița-Nasaud, informeaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Intr-un comunicat de presa, CJSU precizeaza ca a adoptat Hotararea nr. 24/17.09.2020, care cuprinde cateva…

- Un barbat din localitatea Sasarm, care circula cu o motocicleta pe DN 17, a ajuns la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, in localitatea Reteag. O tanara, aflata la volanul unui autoturism, ajunsa in intersecția cu drumul național, nu a acordat prioritate motociclistului și a intrat…

- Bucataria de vara și niște anexe in care erau depozitați baloți cu fan dintr-o gospodarie din localitatea Valea Poenii, au ars, marți, in urma unui incediu provocat de o explozie a unei butelii cu gaz. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Pompierii din Bistrița și voluntarii SVSU Livezile au intervenit…