Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dupa-amiaza, in satul Iedera de Jos, comuna Iedera. Flacarile au distrus o anexa gospodareasca și aproximativ 1000 de metri patrați de vegetație uscata. „In jurul orei 16.06, am fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu produs la o anexa gospodareasca…