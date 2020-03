Stiri pe aceeasi tema

- Rapoartele de evaluare se pot depune la administratiile locale pana la data de 30 iunie 2020, in conditiile in care primul termen de plata a impozitelor pe cladiri pentru anul in curs s-a prorogat la 30 iunie 2020, a anuntat luni Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR),…

- Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) are un nou presedinte pentru urmatorii doi ani, respectiv 2020 si 2021, Sorin Petre, el preluand mandatul de doi ani de la Dana Ababei, conform unui comunicat al organizatiei, remis marti AGERPRES. Ordonanta Guvernului…

