Aneta 3 minte si dezinformeaza din nou. Antena 3 se dovedeste a fi acelasi jeg peren de televiziune. O poza care apartine lui Vasile Tiplea, din Ieud, facuta in 2016, este rostogolita in bucla de mizeria de televiziune amintita mai sus, cu titluri de genul: „uite-i pe romani plecati de pe aeroportul din Cluj, in aprilie 2020.” Informatia e preluata apoi de tot felul de site-uri nationaliste, site-uri de doi lei si/sau site-uri puse pe facut vizializari cu orice pret, apoi distribuita de romanii prostanaci sau doar creduli. Plus baietasii de la partidul iubit, gen Teodorovici si alte trompete stricate. Fake news. Nu mai credeti nimic… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

