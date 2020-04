Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES). Tag-uri Nume: …

- • In Prahova va functiona una dintre cele 42 de locuinte protejate ce vor exista la nivel national Nicoleta Dumitrescu Una dintre cele 42 de locuinte protejate – existente la nivel national – pentru victimele violentei domestice care necesita separarea de agresor si au nevoie de sprijin pentru a face…

- Consiliul Judetean Maramures a aprobat, in cadrul sedintei ordinare din luna februarie, infiintarea complexului de servicii „Locuinta Protejata Venus”, destinat victimelor violentei domestice. Complexul de servicii prevazut in cadrul proiectului „VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta!” urmeaza…

- Incepand cu data de 4 martie 2020 exista servicii noi si gratuite pentru victimele violentei domestice, cu acoperire nationala(in fiecare judet) create prin Proiectul POCU: 465/4/4128038 "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!": Locuinte protejate, consiliere psihologica si dezvoltare personala,…

- Locuinta Protejata pentru gazduirea victimelor violentei domestice și-a primit primit primele beneficiare. Proiectul Venus-Impreuna pentru o viata in siguranta este implementat de catre Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati in parteneriat cu 42 de institutii specializate…

- Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) inaugureaza, astazi, 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, a anunțat secretarul de stat Mihaela Andreianu, intr-un interviu acordat Agerpres.

- Programul „VENUS – impreuna pentru o viața in siguranța”, desfașurat de Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea, ofera, incepand cu luna martie a anului 2020, servicii gratuite destinate…

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES).…