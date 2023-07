Stiri pe aceeasi tema

- Anemona de la Mireasa și-a gasit liniștea in brațele lui alt barbat! Fosta concurenta din sezonul 7 și-a facut un nou iubit, alaturi de care nu ezita sa se afișeze. Cei doi au fost surprinși in ipostaze romantice, prin care au demonstrat cat de indragostiți sunt unul de celalalt.

- Anemona de la Mireasa are un iubit! Concurenta sezonului 7 nu și-a gasit fericirea in emisiune, insa se pare ca dupa terminarea emisiunii este mai fericita ca niciodata. Pe rețelele sale personale de socializare, fosta concurenta a emisiunii a postat primele imagini cu partenerul ei. Iata cum s-au afișat…

- Hatice și Mihai, concurenții din sezonul 7 Mireasa, au fost surprinși in ipostaze tandre pe rețelele sociale. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și s-au sarutat pasional in fața susținatorilor de pe Instagram.

- Shakira s-a desparțit de Gerard Pique de aproape un an, iar plecarea la Barcelona l-a Miami i-a oferit șansa unui nou inceput atat in relația cu cei doi copii, mult mai liniștita dupa ce jurnaliștii spanioli „au disparut din peisaj”, dar și in ceea ce privește viața amoroasa. Marca susține ca are dovezi…

- Perneș și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, și-au luat prin surprindere susținatorii cu o postare de-a dreptul emoționanta. Cei doi s-au lasat fotografiați in cele mai tandre ipostaze de pana acum.

- Cristina Nimereala și Sebastian Dascalu și-au testat relația in emisiunea Insula Iubirii, insa au plecat acasa separat. La un an de la separare, aceasta se pare ca are un nou iubit. Fosta partenera a lui Sebastian Dascalu s-a afișat in ipostaze tandre alaturi de un alt barbat.

- Isidora Petrovic, fosta concurenta a emisiunii Mireasa in sezonul 4, s-a schimbat foarte mult de cand a participat in show. Acum viața ei pare sa fie pusa la punct și urmeaza sa se casatoreasca.